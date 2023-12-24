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Хирн: Теперь точно можно сказать, что будущее не за Деонтеем Уайлдером

Промоутер Джошуа резко прошелся по американцу.
Сегодня, 10:28
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа жестко прошелся по Деонтею Уайлдеру.

Напомним, американский боксер уступил Джозефу Паркеру в ночь на 24 декабря.

По словам Хирна, теперь для всех очевидно, что будущее не за Деонтеем Уайлдером. Кроме того он назвал его бой против Паркера самым односторонним из всех, что он видел.

"Я сказал во время своего анализа этого боя, что не нужно недооценивать Паркера. Уайлдер понятия не имел с чем имеет дело. Он проиграл со счетом 120-108. Проиграл каждый раунд, а в конце поднимает руку и говорит, что победил. Это не так. Такова реальность.

Это был самый односторонний бой в супертяжелом весе, который я когда-либо видел. Это разрушило наши планы. Мне пришлось пойти в раздевалку к Джошуа и сказать, что Уайлдер проиграл Паркеру. Теперь точно можно сказать, что будущее не за Деонтеем Уайлдером", - цитирует Хирна Sportbible.

Ранее также Хирн рассказал о планах Джошуа на следующий бой.

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