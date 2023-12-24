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Грядет титульный бой? Хирн высказался о планах Джошуа на следующий поединок

У британца есть два варианта развития своей карьеры.
Сегодня, 10:20
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением касаемо того, кто должен стать следующим соперником для супертяжеловеса Энтони Джошуа.

"Нам было непросто делать выбор между боем за титул и поединком с Деонтеем Уайлдером. Мы решили заключить сделку с Уайлдером, но сегодня он проиграл. Окей, в боксе такое случается. Может быть, это даже в некотором роде благословение, ведь у Эй-Джея на уме лишь одно чемпионство".

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"Он хочет стать трехкратным чемпионом мира. Отто Валлин был вторым номером в супертяжелом дивизионе. А значит, Эй-Джей должен драться с Хрговичем в титульном поединке", - заявил Хирн в интервью The Standart.

Напомним, Джошуа одержал уверенную победу над Валлином, в то время как Уайлдер сенсационно проиграл Паркеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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