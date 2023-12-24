Грядет титульный бой? Хирн высказался о планах Джошуа на следующий поединок

У британца есть два варианта развития своей карьеры.

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением касаемо того, кто должен стать следующим соперником для супертяжеловеса Энтони Джошуа.

"Нам было непросто делать выбор между боем за титул и поединком с Деонтеем Уайлдером. Мы решили заключить сделку с Уайлдером, но сегодня он проиграл. Окей, в боксе такое случается. Может быть, это даже в некотором роде благословение, ведь у Эй-Джея на уме лишь одно чемпионство".

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"Он хочет стать трехкратным чемпионом мира. Отто Валлин был вторым номером в супертяжелом дивизионе. А значит, Эй-Джей должен драться с Хрговичем в титульном поединке", - заявил Хирн в интервью The Standart.

Напомним, Джошуа одержал уверенную победу над Валлином, в то время как Уайлдер сенсационно проиграл Паркеру.

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