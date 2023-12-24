Джошуа высказался о возможном поединке против Уайлдера

Британец готов выйти в ринг против "бронзового бомбардировщика", но при одном условии.

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера от Джозефа Паркера.

"Деонтей… После всего, что он сказал обо мне, я мог бы разорвать его прямо сейчас. Но я буду выше этого и скажу, что надеюсь, что он вернется".

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"Посмотрите на Дюбуа в этот вечер. Он вернулся, и Уайлдер может сделать все. Просто не сдавайся, и ты сможешь все. Продолжай давить. Продолжай стремиться. Ты сможешь все. И если ты захочешь, однажды сможешь вернуться. Я уверен, что каждый хочет увидеть этот бой, не правда ли?" – сказал Джоушуа в интервью TNT Sports.

Ранее в СМИ поступала информация о том, что Уайлдер и Джошуа могут провести между собой два поединка, если не проиграют в рамках вечера бокса в Эр-Рияде.

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