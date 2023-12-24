Уайлдер - о поражении от Паркера: Это был немного не мой день

Топовый супертяжеловес Деонтей Уайлдер высказался после своего поражения Джозефу Паркеру.

"Это был немного не мой день, это из-за Джозефа, он проделал отличную работу, избегая многих ударов. Сегодня я не ищу оправданий. Это было хорошее сражение, мы двигаемся дальше".

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"Повлияло ли на бой то, что за два года я провел один раунд? Может быть, но мы не будем акцентировать на этом внимание.

Случилось то, что случилось, мы двигаемся дальше", - сказал Уайлдер в интервью TNT Sports.

Напомним, Паркер одержал единогласным решением судей победу над Уайлдером на вечере бокса в Эр-Рияде, нанеся Дентею третье поражение в карьере.

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