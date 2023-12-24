Уайлдер - Паркер: видео лучших моментов и обзор боя
Смотрите на ISPORT подробный видеообзор одного из главных поединков вечера.
В ночь на воскресенье, 24 декабря, состоялся поединок между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.
Первые четыре раунда не запомнились чем-то особеннымк кроме того, что Уайлдер выглядел абсолютно неподготовленным к этому бою.
Чем ближе к завершению боя, тем яснее становилась картину - Паркер попросту лучше, а Уайлдер не мог сделать сопернику буквально ничего. Свой лучший отрезок, который уже ничего не менял американец выдал в 10-м раунде.
Ожидаемо, судьи отдали чистую победу Джозефу Паркеру.
Ранее также Уайлдер прокомментировал свое поражение.
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