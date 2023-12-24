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Уайлдер - Паркер: видео лучших моментов и обзор боя

Смотрите на ISPORT подробный видеообзор одного из главных поединков вечера.
Сегодня, 09:30
Уайлдер - Паркер / Getty Images
Уайлдер - Паркер / Getty Images

В ночь на воскресенье, 24 декабря, состоялся поединок между Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером.

Первые четыре раунда не запомнились чем-то особеннымк кроме того, что Уайлдер выглядел абсолютно неподготовленным к этому бою.

Чем ближе к завершению боя, тем яснее становилась картину - Паркер попросту лучше, а Уайлдер не мог сделать сопернику буквально ничего. Свой лучший отрезок, который уже ничего не менял американец выдал в 10-м раунде.

Ожидаемо, судьи отдали чистую победу Джозефу Паркеру.

Ранее также Уайлдер прокомментировал свое поражение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Джозеф Паркер

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