Уайлдер намекнул на возможное завершение боксерской карьеры

Топовый супертяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о возможном завершении карьеры.

"Посмотрим, что произойдет дальше. У нас еще немного осталось времени, но я отлично справился и заработал денег. Я счастливый боец".

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"Я вернусь, а если нет, то это было прекрасно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше. Я буду продолжать носить эту улыбку. Ничто не может меня остановить", – заявил американец в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Напомним, Уайлдер потерпел сокрушительное поражение от Джозефа Паркера в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

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