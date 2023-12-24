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Уайлдер намекнул на возможное завершение боксерской карьеры

Американец задумался над выходом на пенсию.
Сегодня, 11:50
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Топовый супертяжеловес Деонтей Уайлдер высказался о возможном завершении карьеры.

"Посмотрим, что произойдет дальше. У нас еще немного осталось времени, но я отлично справился и заработал денег. Я счастливый боец".

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"Я вернусь, а если нет, то это было прекрасно. Не знаю, есть ли у меня тот же огонь, что и раньше. Я буду продолжать носить эту улыбку. Ничто не может меня остановить", – заявил американец в интервью журналисту Майклу Бенсону.

Напомним, Уайлдер потерпел сокрушительное поражение от Джозефа Паркера в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии.

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