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Джошуа оценил сенсационную победу Паркера над Уайлдером

Британец оценил результаты боксерского шоу в Саудовской Аравии.
Сегодня, 18:37
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал победу Джозефа Паркера над Деонтеем Уайлдером.

По словам британца, новозеландец отлично подготовился к поединку, что позволило ему удивить соперника.

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"Паркер проделал против Уайлдера потрясающую работу. Он потерпел неудачу в бою с Джо Джойсом. Паркер показал, что стойкость приносит свои плоды. Дюбуа несколько раз терпел неудачу. Он показал стойкость, и она принесла результат. Ты сдаешься только тогда, как внутри тебя умирает дух игры.

Я яростный игрок. Можете спросить об этом у моих друзей. Будь то игра в слова, шахматы или что-то еще, мы все соперничаем друг с другом. Я думаю, что тебе всегда стоит попытаться снова найти победную тропу, даже если несколько раз тебя постигла неудача", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, Паркер победил Уайлдера единогласным решением судей в соглавном событии боксерского шоу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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