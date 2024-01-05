"Отдубасит и растерзает": тренер Дюбуа назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа, поделился прогнозом на бой за бесспорный титул в супертяжелом весе, за который в ирнге сойдутся Тайсон Фьюри и Александр Усик.

Тренер не сомневается в победе британца, который значительно больще и лучше в боксе.

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"Фьюри замолчал и начал тренироваться. Он воспринимает бой с Усиком серьезно. Извините, если ошибаюсь, но я даже не считаю, что этот поединок будет трудным для Тайсона. Фьюри растерзает Усика, ведь он слишком большой для него. Он его отдубасит, свяжет в клинче, оттолкнет и растерзает.

Усик — исключительный, блестящий техник и тактик. У него фантастический ритм, который может компенсировать преимущество Фьюри в габаритах. Я посоветовал бы Александру оставить в покое голову Фьюри и сосредоточиться на работе по корпусу. Но под каким бы углом я ни смотрел на этот бой, вывод для меня только один", — приводит слова Чарльза talkSPORT.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри.

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