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Джо Джойс сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Боксер верит, что между украинцем и британцем состоится реванш.
Сегодня, 08:10
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Британский боксер Джо Джойс поделился мнением о поединке между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и обладателем титулов WBO, WBA и IBF Александром Усиком.

Джойс выделил сильные стороны бойцов и уверен, что они во второй раз окажутся в ринге.

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"Это бой, который все хотят увидеть. Я думал, что парни подерутся намного раньше, перед тем, как Фьюри встретится с Нганну в октябре.

Тайсон Фьюри выше и у него преимущество в размахе рук, но Усик наносит больше ударов и более искусен в стойке левши. Так что тут шансы 50 на 50. Я не уверен кто победит, но точно знаю, что мы увидим реванш", - приводит слова Джойса Dazn.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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