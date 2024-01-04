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"Останусь при своем мнении": Валлин назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Шведский боксер не стал менять свой прогноз на поединок за звание абсолюта.
Сегодня, 16:26
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин поделился мнением о бое между чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Шведский боксер отдал должное украинцу, но отметил, что видит фаворитом поединка британца, как и считал раньше.

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"Я очень уважаю Усика, особенно сейчас, после моего боя с Джошуа. Усик проделал очень хорошую работу против Джошуа. Это будет очень хороший бой. Я всегда говорил, что думаю, что Фьюри победит, и я останусь при своем мнении.

Однако это супертяжелый вес, поэтому никогда не знаешь. Усик очень хорош, Тайсон тоже, посмотрим. Я все равно выбираю Фьюри, но это будет очень хороший бой. Если Усик сможет победить Фьюри, то у него будет потрясающая карьера", - приводит слова Валлина Boxing Social.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Энтони Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Отто Валлин

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