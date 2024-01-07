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"Его полностью разбили": Джойс предположил, завершит ли карьеру Уайлдер

Британский супертяж оценил безоговорочное поражение американца от Паркера.
Вчера, 21:46
Уайлдер уступил Паркеру / Getty Images
Уайлдер уступил Паркеру / Getty Images

Британский представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера от Джозефа Паркера.

По мнению британца, "Бронзовый бомбардировщик" не собирается завершать карьеру, несмотря на неудачу.

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"Я знал, что Паркер - хороший боксер и доставит Уайлдеру неприятности, но полагал, что Деонтей сможет донести большой удар в десятом раунде. Однако в бою с Паркером Уайлдера полностью разбили и уверенно победили.

Конечно, Уайлдер продолжит карьеру. Он немного заржавел после двух лет отсутствия на ринге, а Паркер - хороший и умелый боец. Для возвращения это был тяжелый бой. Уайлдер все время был под огнем, но он всегда опасен. Есть еще много других поединков", - приводит слова Джойса Boxing Scene.

Ранее Паркер подтвердил, что может выступить в андеркарде боя Джошуа - Нганну.

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