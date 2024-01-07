"Его полностью разбили": Джойс предположил, завершит ли карьеру Уайлдер
Британский представитель супертяжелого дивизиона Джо Джойс прокомментировал поражение Деонтея Уайлдера от Джозефа Паркера.
По мнению британца, "Бронзовый бомбардировщик" не собирается завершать карьеру, несмотря на неудачу.
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"Я знал, что Паркер - хороший боксер и доставит Уайлдеру неприятности, но полагал, что Деонтей сможет донести большой удар в десятом раунде. Однако в бою с Паркером Уайлдера полностью разбили и уверенно победили.
Конечно, Уайлдер продолжит карьеру. Он немного заржавел после двух лет отсутствия на ринге, а Паркер - хороший и умелый боец. Для возвращения это был тяжелый бой. Уайлдер все время был под огнем, но он всегда опасен. Есть еще много других поединков", - приводит слова Джойса Boxing Scene.
Ранее Паркер подтвердил, что может выступить в андеркарде боя Джошуа - Нганну.
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