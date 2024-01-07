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Паркер подтвердил, что может выступить в андеркарде боя Джошуа - Нганну

Сейчас новозеландскому экс-чемпиону подбирают соперника.
Сегодня, 17:38
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джозеф Паркер после победы над Деонтеем Уайлдером свой следующий бой может провести в начале марта в рамках вечера бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет поединок Энтони Джошуа с Фрэнсисом Нганну.

По словам новозеландца, у него уже есть предложения по ряду соперников, среди которых значатся Чжан Чжилей и Филип Хргович.

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"Я бы с удовольствием подрался в марте. Мне уже дали понять, что существует вероятность моего выступления в андеркарде боя Джошуа - Нганну. Послушайте, я тренируюсь каждый день, усердно работаю, правильно питаюсь и просто наслаждаюсь остальным временем. Но я знаю, что скоро меня ждет бой.

Мы сказали "да" всем именам, которые нам называли. Думаю, здорово, что мы согласились и что нам предлагают эти бои, но за кулисами происходят вещи, над которыми нам нужно работать в плане переговоров и так далее. Чжилей, Хргович и все остальные - кого нам называли, тому мы и говорили "да", - приводит слова Паркера talkSPORT.

Напомним, ранее промоутер Джошуа объявил о бое против Нганну.

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