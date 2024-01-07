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Стали известны потенциальные соперники Паркера

Новозеландец получит звездного оппонента.
Сегодня, 00:03
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс высказался о будущем новозеландского боксера.

По словам специалиста, у боксера есть три кандидата на следующий бой.

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"Я не думаю, что Джозефу стоит отступать. Против хорошей оппозиции он выглядел отлично. У него хороший темп, так что я думаю, что следующим будет Хргович, Чжан Чжилей или Энди Руис. 

Любой бой из этих, если деньги будут правильными, будет интересным, полезным и хорошей проверкой. Это будет большой бой. Паркер не хочет отступать назад", - приводит слова Паркера Boxing Social.

Напомним, Паркер в последнем бою победил Уайлдера единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120).

Ранее промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джозеф Паркер

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