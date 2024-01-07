Чжилей бросил вызов Уайлдеру

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей выспался о возможном поединке с Деонтеем Уайлдером.

"Уайлдер – такой великий боец. Я с радостью приму этот бой, это отличная вывеска для бокса. Не загоняйся, давай сделаем это", – сказал Чжилей в интервью Boxing News.

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Напомним, 23 декабря Деонтей Уайлдер неожиданно проиграл Джозефу Паркеру единогласным решением судей.

В свою очередь Чжилей в сентябре 2023 года нокаутировал Джо Джойса в реванше.

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