Объявлена дата боя Джошуа - Нганну

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) официально проведет поединок с экс-обладателем титула UFC Фрэнсисом Нганну.

Бой состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции боксеров.

В своем последнем бою Джошуа победил Отто Валлина. В свою очередь, Нганну раздельным решением судей проиграл Тайсону Фьюри.

Ранее Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа.

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