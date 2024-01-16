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Стали известны спарринг-партнеры Усика перед боем с Фьюри

Украинец набрал великанов в свой тренировочный лагерь.
Сегодня, 16:36
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира  по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик готовится к поединку против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Платформа Ready To Fight объявила имена пятерых спарринг-партнеров, которые помогают украинцу.

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Усик спаррингует с сербом Санелем Хасановичем (7-1-1, 6 КО), немцем Эммануэлем Одиасе (1-0, 1 КО), украинцем Владимиром Кацуком (5-1, 2 КО), поляком Мариушем Вахом (38-10, 20 КО) и британцем Дарреном Шили (0-1, 0 КО).

Отмечается, что изначально более 50 боксеров оставили свои заявки для того, чтобы стать спарринг-партнерами Усика.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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