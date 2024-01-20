Усик сохранил свою позицию в рейтинге P4P от The Ring, Хэйни упал

Авторитетный урнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остается на третьем месте.

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Лидером рейтинга является обладатель титулов WBC, WBO и WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни потерял одну позицию и стал седьмым.

Топ-10 P4P от The Ring:

Теренс Кроуфорд Наоя Инуэ Александр Усик Сауль Альварес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Дэвин Хэйни Эррол Спенс Джервонта Дэвис Теофимо Лопес

Ранее стали известны спарринг-партнеры Усика перед боем с Фьюри .

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