Усик сохранил свою позицию в рейтинге P4P от The Ring, Хэйни упал
Лидером является американский чемпион.
Авторитетный урнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остается на третьем месте.
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Лидером рейтинга является обладатель титулов WBC, WBO и WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
Чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни потерял одну позицию и стал седьмым.
Топ-10 P4P от The Ring:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Инуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Дэвин Хэйни
- Эррол Спенс
- Джервонта Дэвис
- Теофимо Лопес
Ранее стали известны спарринг-партнеры Усика перед боем с Фьюри .
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