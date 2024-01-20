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Усик сохранил свою позицию в рейтинге P4P от The Ring, Хэйни упал

Лидером является американский чемпион.
Сегодня, 11:23
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный урнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик остается на третьем месте. 

Читай также: Усик - обладатель пояса, падение Уайлдера: представлен новый рейтинг супертяжеловесов от The Ring

Лидером рейтинга является обладатель титулов WBC, WBO и WBA в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Дэвин Хэйни потерял одну позицию и стал седьмым.

Топ-10 P4P от The Ring:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Инуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Артур Бетербиев
  6. Дмитрий Бивол
  7. Дэвин Хэйни
  8. Эррол Спенс
  9. Джервонта Дэвис
  10. Теофимо Лопес

Ранее стали известны спарринг-партнеры Усика перед боем с Фьюри .

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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