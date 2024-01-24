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Чжилей назвал фактор, который определит победителя боя Усик - Фьюри

Китаец отметил особенность "Цыганского короля".
Сегодня, 09:42
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Боксер считает, что судьба победителя зависит от британца и от того, в какой форме он подойдет.

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"Если Тайсон будет драться также как в бою с Нганну, если он подготовится к поединку так же, как перед боем с Фрэнсисом, то тогда его ждет долгая ночь. 

Ели он будет тренироваться, заботиться о свое жизни, придерживаться дисциплины, тогда у него все получится", - приводит слова Чжилея Boxing News 24.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее промоутер Фьюри сделал прогноз на бой Усика с Тайсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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