Чжилей назвал фактор, который определит победителя боя Усик - Фьюри

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Боксер считает, что судьба победителя зависит от британца и от того, в какой форме он подойдет.

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"Если Тайсон будет драться также как в бою с Нганну, если он подготовится к поединку так же, как перед боем с Фрэнсисом, то тогда его ждет долгая ночь.

Ели он будет тренироваться, заботиться о свое жизни, придерживаться дисциплины, тогда у него все получится", - приводит слова Чжилея Boxing News 24.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее промоутер Фьюри сделал прогноз на бой Усика с Тайсоном.

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