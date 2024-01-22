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Тайсон Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере

"Цыганский король" вспомнил легендарную трилогию.
Сегодня, 14:18
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о своей карьере.

По словам британца, Деонтей Уайлдер был самым грозным соперником для него.

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"Моим самым грозным соперником был Деонтей Уайлдер. Я трижды дрался с этим парнем и каждую секунду этих противостояний у меня мог закрыться занавес.

У Деонтея Уайлдера в кулаках динамит. Если он ударит, не важно, в первом или двенадцатом раунде, то нокаутирует тебя", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Отметим, Фьюри и Уайлдер встречались трижды - первый бой закончился ничьей, и дважды победа была за Тайсоном.

Фьюри следующий бой проведет 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия против чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

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Тайсон Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере
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