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Усик назвал свою мотивацию в бою с Тайсоном Фьюри

Украинец готов во второй раз стать абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 09:40
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился ожиданиями от поединка против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам украинца, он готов сражаться за свою семью, страну и хочет стать абсолютным чемпионом во второй раз.

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"Моя мотивация – это моя семья, моя страна, люди, которые сейчас поддерживают мою страну, украинские воины. Это моя мотивация.

У меня есть шанс во второй раз стать абсолютным чемпионом мира. Это тоже мотивирует", - сказал Усик в интервью для шоу The Gloves Are Off.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Джошуа назвал причину, по которой Усик победит Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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