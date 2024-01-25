iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа назвал причину, по которой Усик победит Фьюри

Британец поддерживает украинского боксера.
Сегодня, 09:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявл, что его экс-соперник Александр Усик победит Тайсона Фьюри.

Британец достойно оценивает мастерство украинца, который сумеет найти подход к британцу.

Читай также: "Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри

"Я не хочу говорить, кто победит. Я не знаю. Усик. Я думаю, что он одержит победу. Он очень хороший боец. Я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, поэтому не знаю, насколько он хорош. Но я дважды бился с Александром Усиком, и в каждом бою он дрался иначе.

Я считаю, что у него есть хорошие шансы, потому что он способен адаптироваться. Хороший боец умеет адаптироваться, правильно? У него не один козырь в рукаве, поэтому я думаю, что все будет хорошо", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports Boxing.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Мануэль Чарр назвал раунд, в котором завершится бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Возможно, Фьюри сбитый летчик": промоутер Джошуа сделал громкое заявление "Возможно, Фьюри сбитый летчик": промоутер Джошуа сделал громкое заявление
"Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри
"Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо "Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо
Грина не включили в расширенный список участников Олимпиады-2024 из-за его репутации Грина не включили в расширенный список участников Олимпиады-2024 из-за его репутации
Помочь журналистам

Видео

Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании
Атлетик - Барселона 4:2 видео голов и обзор Кубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов в Италии
просмотров
Трансферы зимы 2024 года: Кевин, Витор Роке и другие в топ-10 лучших трансферов
просмотров

Последние новости

Украина10:36
"Ты был настоящим воином": Алиев отреагировал на смерть воспитанника Динамо
НБА10:31
Грина не включили в расширенный список участников Олимпиады-2024 из-за его репутации
Бокс10:12
"Нельзя упустить": команда Деревянченко намерена провести реванш с Мунгией
Европа10:04
"Если все так и будет, мне придется уйти": Хави намекнул на уход из Барселоны
Бокс09:47
Райан Гарсия подтвердил, что проведет поединок с Ромеро
НБА09:30
Риверс согласился возглавить Милуоки
Теннис09:25
Ястремская - Циньвэнь: прогноз на полуфинал Australian Open
Бокс09:10
Джошуа назвал причину, по которой Усик победит Фьюри
Европа08:48
"Нам не повезло с жеребьевкой": Хави оценил вылет Барселоны с Кубка Испании
НХЛ08:28
НХЛ: Флорида разбила Аризону, Сент-Луис переиграл Ванкувер, Баффало удивил Лос-Анджелес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK