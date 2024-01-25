Джошуа назвал причину, по которой Усик победит Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявл, что его экс-соперник Александр Усик победит Тайсона Фьюри.

Британец достойно оценивает мастерство украинца, который сумеет найти подход к британцу.

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"Я не хочу говорить, кто победит. Я не знаю. Усик. Я думаю, что он одержит победу. Он очень хороший боец. Я никогда не дрался с Тайсоном Фьюри, поэтому не знаю, насколько он хорош. Но я дважды бился с Александром Усиком, и в каждом бою он дрался иначе.

Я считаю, что у него есть хорошие шансы, потому что он способен адаптироваться. Хороший боец умеет адаптироваться, правильно? У него не один козырь в рукаве, поэтому я думаю, что все будет хорошо", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports Boxing.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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