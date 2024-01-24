"Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира Джош Уоррингтон заявил, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри в бою за все титулы в супертяжелом весе.

Эксперт считает, что украинский боксер сможет одолеть британца благодаря своим навыкам.

Читай также: "Победит в девятом-десятом раунде": Мануэль Чарр сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

"Нас ждет противостояние стилей. Есть не так много бойцов, которые с ростом почти 210 сантиметров могут двигаться так, как Фьюри. Несмотря на это, бой против Фрэнсиса Нганну не принес Фьюри ничего хорошего. Он не выглядел так, как раньше, не был похож на себя прежнего.

Я знаю, что Усик - чертовски хороший боксер, у него очень много навыков. Несколько раз я занимал выжидательную позицию, несколько раз склонялся в сторону Фьюри, но в данный момент я отдаю предпочтение Усику. Разница в габаритах не такая большая, и мне кажется, что боксерские навыки Усика и его защиту окажутся не по зубам Фьюри", - приводит слова Уоррингтона Mirror.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Арум оставил предупреждение для Фьюри перед боем с Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!