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"Окажется не по зубам": бывший чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Уоррингтон выделил стили претендентов на чемпионство.
Сегодня, 15:55
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Sporting News
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Sporting News

Бывший чемпион мира Джош Уоррингтон заявил, что Александр Усик победит Тайсона Фьюри в бою за все титулы в супертяжелом весе.

Эксперт считает, что украинский боксер сможет одолеть британца благодаря своим навыкам.

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"Нас ждет противостояние стилей. Есть не так много бойцов, которые с ростом почти 210 сантиметров могут двигаться так, как Фьюри. Несмотря на это, бой против Фрэнсиса Нганну не принес Фьюри ничего хорошего. Он не выглядел так, как раньше, не был похож на себя прежнего.

Я знаю, что Усик - чертовски хороший боксер, у него очень много навыков. Несколько раз я занимал выжидательную позицию, несколько раз склонялся в сторону Фьюри, но в данный момент я отдаю предпочтение Усику. Разница в габаритах не такая большая, и мне кажется, что боксерские навыки Усика и его защиту окажутся не по зубам Фьюри", - приводит слова Уоррингтона Mirror.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Арум оставил предупреждение для Фьюри перед боем с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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