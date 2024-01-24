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"Победит в девятом-десятом раунде": Мануэль Чарр сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Спортсмен предсказывает досрочную победу в историческом поединке.
Сегодня, 14:30
Мануэль Чарр / Getty Images
Мануэль Чарр / Getty Images

Обладатель регулярного титула WBA в супертяжелом весе Мануэль Чарр высказаслся о бое Тайсона Фьюри и Александра Усика.

По словам бойца, британец досрочно победит украинского боксера в финальных раундах.

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"Усик - звезда, невероятный боец. Я уважаю его. У него очень много навыков, и они идеальны, но Тайсон - это Тайсон. Он большой, он быстро двигается.

Если Фьюри будет делать то же самое, что в своем последнем поединке, то проиграет. Но если он будет сфокусированным и сконцентрированным, если в тренировочном лагере Фьюри сосредоточится на Усике, то я думаю, что он наверняка его победит, потому что он большой и тяжелый. Поэтому я считаю, что в девятом-десятом раунде Фьюри его победит", - сказал Чарр в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Арум оставил предупреждение для Фьюри перед боем с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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