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Богачук сделал прогноз на поединок Усик - Фьюри

Украинский боксер предсказал будущее своего соотечественника.
Сегодня, 11:36
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Перспективный украинский боксер Сергей Богачук поделился мнением о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

По словам украинца, его соотечественник победит британца благодаря своим навыкам.

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"Победит Усик. Благодаря тому, что он заслужил. Он реальный работяга. Он делает такой объем работы. Он и физически силен. И интеллектуально. Классный пацан. Классный боксер. То, что он делает. То, чего он уже достиг… 

Усик - это легенда. То, что он делает - просто невероятно. Не знаю, был ли когда-нибудь в истории такой тяж. Он настолько быстр и подвижен, что может дать фору бойцу среднего веса. А он все это делает с весом тяжа. 

Если честно, я не думаю, что Усик "завяжет" с боксом после этого боя. Он пойдет дальше. А там могут быть еще более интересные боксеры", - сказал Богачук в интервью Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Арум оставил предупреждение для Фьюри перед боем с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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