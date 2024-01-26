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WBC санкционировала реванш Усик - Фьюри

Глава ассоциации отметил особенности положения в супертяжелом весе.
Сегодня, 12:07
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что организация уже санкционировала два поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри.

По словам политика, промоутеры команд должны будут согласовать все условия сделки.

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"Посмотрим, что произойдет, поскольку есть предстоящие бои, прежде чем мы углубимся во что-то еще. Но и Фьюри против Усика, и Джошуа против Нганну – оба очень интересные поединки.

WBC уже санкционировала бой Фьюри с Усиком и реванш. Мы получили запрос и согласились на реванш, если промоутеры его согласуют – именно на этом стоит позиция WBC. Если промоутеры изменят свой запрос на реванш, мы его обязательно рассмотрим", - приводит слова Сулеймана Dazn.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее Фьюри раскрыл детали подготовки к бою с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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