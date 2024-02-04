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"Очень много поставил на кон": Усик признался, сожалеет ли о переносе боя с Фьюри

Украинский боксер рассказал, как воспринимает очередной срыв поединка.
Сегодня, 09:59
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик рассказал, как отреагировал на перенос боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри из-за его травмы.

Украинский боксер признался, что не сожалеет о том, что все так получилось.

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"Я ни о чем не жалею. Я очень много поставил на кон. Я не был рядом с женой, когда она рожала мне четвертого ребенка, вторую дочь. Я не был на двух днях рождения детей, не был на всех семейных праздниках, которые всегда провожу с семьей.

Я не знаю, виноват ли я в этом, но я извиняюсь, что так произошло. А насчет военных, которых мы пригласили посетить бой 17 февраля, я снова потрачусь и они приедут", - сказал Усик в эфире в Instagram.

Напомним, что запланированный на 17 февраля бой Усик - Фьюри перенесли на 18 мая. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Усику и Фьюри угрожает огромнейший штраф в случае отказа от боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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