Надоели переносы: Усику и Фьюри угрожает огромнейший штраф в случае отказа от боя

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супретяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри едва не сорвался из-за травмы британца.

Изначально поединок должен был состояться 17 февраля. После информации о рассечении у "Цыганского короля" стороны договорились о переносе боя на весну.

Однако неопределенность насчет данной встречи надоела главе Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху.

Как сообщает Суспільне, в договоре о проведении чемпионского поединка появился новый пункт, который может сильно ударить по кошельку одного из боксеров.

По информации источника, речь идет о денежной компенсации. Если один из бойцов не сможет выйти на ринг, он будет обязан выплатить своему оппоненту 10 миллионов долларов.

"Последняя попытка, когда мы можем провести этот бой, и я определил дату — 18 мая. У меня есть гарантии от обоих боксеров — 10 миллионов долларов, если кто-то откажется от боя (то его соперник получит эти деньги). 10 миллионов не от нас, мы гарантируем это – 10 миллионов из их личных средств", - заявил Аль аш-Шейх.

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Напомним, что Усик и Фьюри пытаются сойтись на одном ринге с 2022 года. Сначала украинец и британец не смогли сойтись по условиям контракта, после чего Фьюри отказался драться с Усиком в конце декабря 2023 года.

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