iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Обидчик Фьюри рассказал, как нанес ему травму, которая сорвала бой с Усиком

Британец получил рассечение во время спарринга с хорватским боксером.
Сегодня, 20:00
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Хорватский боксер Агрон Смакичи рассказал об инциденте с травмой обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, из-за которой был отменен его бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Как сообщает Boxing Talk, когда хорвата спросили, не чувствует ли он угрызений совести из-за того, что нанес рассечение британцу во время спарринга, он ответил, что не жалеет о том, что случилось.

"Это был чистый удар, поэтому я не чувствую себя плохо", - заявил он.

Читай также: "Попал хорват": раскрыты детали того, как Фьюри получил жесткое рассечение

При этом Скамичи отрицает, что нанес травму Фьюри, ударив его локтем.

"Фьюри много чего говорит, но он знает, каким был спарринг со мной", - сказал хорват.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил рассечение.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

Определилась новая дата боя Фьюри - Усик Определилась новая дата боя Фьюри - Усик
Жена Фьюри призналась, как он воспринял свою травму перед боем с Усиком Жена Фьюри призналась, как он воспринял свою травму перед боем с Усиком
Довбик может пропустить остаток сезона и Евро-2024 Довбик может пропустить остаток сезона и Евро-2024
Игрок НБА продолжает искать команду, чтобы обеспечить лечением своих детей Игрок НБА продолжает искать команду, чтобы обеспечить лечением своих детей
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа22:26
Довбик может пропустить остаток сезона и Евро-2024
НБА22:22
Игрок НБА продолжает искать команду, чтобы обеспечить лечением своих детей
Киберспорт22:09
IEM Katowice 2024: победы FaZe Clan, Eternal Fire и G2, Natus Vincere проиграли Team Spirit
Украина22:02
УХЛ: Тризубу присуждено техническое поражение, матч Киев Кэпиталс - Днепр был остановлен
Другие страны21:57
Кубок африканских наций: Кот-д’Ивуар вырвал победу у Мали, Кабо-Верде сыграет с ЮАР
Европа21:55
Кубок Азии: определились все участники полуфинала
Бокс21:54
Определилась новая дата боя Фьюри - Усик
Олимпийские виды21:46
Чемпионат мира по водным видам спорта: сборная Украины вышла в финал акробатической группы
Киберспорт21:42
NaVi без шансов уступили россиянам, а затем "отбили им кулачки"
Европа21:31
Барселона в меньшинстве уверенно одолела Алавес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK