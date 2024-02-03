Обидчик Фьюри рассказал, как нанес ему травму, которая сорвала бой с Усиком

Британец получил рассечение во время спарринга с хорватским боксером.

Хорватский боксер Агрон Смакичи рассказал об инциденте с травмой обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри, из-за которой был отменен его бой против чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Как сообщает Boxing Talk, когда хорвата спросили, не чувствует ли он угрызений совести из-за того, что нанес рассечение британцу во время спарринга, он ответил, что не жалеет о том, что случилось.

"Это был чистый удар, поэтому я не чувствую себя плохо", - заявил он.

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При этом Скамичи отрицает, что нанес травму Фьюри, ударив его локтем.

"Фьюри много чего говорит, но он знает, каким был спарринг со мной", - сказал хорват.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как Фьюри получил рассечение.

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