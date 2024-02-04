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"Не могу дождаться, чтобы разбить кролика": Фьюри дерзко отреагировал на новую дату боя с Усиком

Виновник переноса поединка за абсолюта остается уверенным в себе.
Сегодня, 09:18
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на объявление новой даты боя с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком, который был перенесен из-за травмы британца.

Запланированный на 17 февраля поединок был отложен на 18 мая. Место проведения осталось неизменным - столица Саудовской Аравии Эр-Рияд.

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Комментируя новую дату боя, "Цыганский король" выразил уверенность, что разберется с соперником.

"У нас новая дата - 18 мая. Не могу дождаться, чтобы разбить кролика. Большое уважение моему брату, Турки Аль аш-Шейху, за величайший бой века. Тайсон Фьюри всегда продолжает двигаться", - написал британец в Instagram.

Ранее сообщалось, что Усику и Фьюри угрожает огромнейший штраф в случае отказа от боя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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