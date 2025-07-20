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"Вся слава ему": Усик отреагировал на досрочную победу над Дюбуа

Снова абсолютный чемпион поблагодарил Бога за успех и обратился к своей жене.
Сегодня, 18:55       Автор: Игорь Мищук
Усик одолел Дюбуа / Getty Images
Усик одолел Дюбуа / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в социальной сети кратко прокомментировал свою досрочную победу в реванше с Даниэлем Дюбуа.

Украинский боксер у себя в Instagram опубликовал фото триумфального момента и традиционно поблагодарил Бога за успешное выступление.

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"Спасибо Богу за эту победу. Вся слава ему", - написал боксер.

Также Усик обратился к своей жене Екатерине, отметив ее поддержку.

"Ты моя поддержка, ты мое все", - заявил спортсмен.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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