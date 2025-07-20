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Усик - Дюбуа: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер одержал победу нокаутом. Лучшие моменты боя Александр Усик - Даниэль Дюбуа.
Сегодня, 02:18       Автор: Игорь Мищук
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов боя / Getty Images
Усик - Дюбуа: видео лучших моментов боя / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) одержал досрочную победу над чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО), объединив все четыре основных пояса в дивизионе.

Второй бой между украинцем и британцем состоялся 19 июля, став главным событием боксерского шоу на легендарной арене Уэмбли в столице Англии Лондоне.

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Благодаря этой победе Усик во второй раз стал абсолютом супертяжелого дивизиона, а также трехкратным бесспорным чемпионом в карьере в целом.

Украинский боксер разобрался со своим оппонентом в пятом раунде. Сначала Усик правым оверхендом отправил Дюбуа в нокдаун, после которого британец еще поднялся, но затем украинец мощным левым хуком окончательно уложил соперника на настил ринга.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа:

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами боев андеркарда Усик - Дюбуа.

Источник: MEGOGO

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