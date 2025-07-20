Усик во второй раз нокаутировал Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира

В рамках вечера бокса в Лондоне, Великобритания, состоялся реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Первый раунд поединка был достаточно равным, украинец под конец стал действовать активнее, но в целом и Даниэль не выглядел «мальчиком для битья».

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Начиная со второго раунда, Усик захватил инициативу в бою. Даниэль не имел ни единого шанса, но, впрочем, ничего не предвещало для него катастрофы, которая произошла в пятом раунде.

В пятой трехминутке Александр сначала отправил Дюбуа в нокдаун. Даниэль попытался подняться, но Усик продолжал наступать на него и уже через несколько секунд после второго нокдауна судья остановил бой.

Таким образом, Александр Усик во второй раз победил британца и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

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