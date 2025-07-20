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Жена Усика: Горжусь тобой безгранично, люблю тебя безгранично. С победой, любимый!

Екатерина поздравила своего мужа с триумфом.
Сегодня, 15:35       Автор: Василий Медвидь

Жена Александра Усика, Екатерина Усик, прокомментировала триумф своего мужа в поединке против Даниэля Дюбуа.

По словам Екатерины, она видела, какой тяжелый путь прошел ее муж, чтобы во второй раз завоевать титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

"Мой чемпион. Мой герой. Моя гордость.

Я видела, как ты шел к этой победе день за днем. Сколько труда, сколько сил, сколько веры ты вложил".

Также жена Александра назвала его примером для их детей, Украины и для всего мира

"Ты – настоящий воин, ты – пример для наших детей, для Украины, для всего мира. Я благодарю Бога за тебя. Я благодарю тебя – за силу, за любовь, за то, что даже в самые тяжелые моменты остаешься светом.

Мы с тобой всегда – и в молитвах, и в сердце, и в каждом бою. Горжусь тобой безгранично. Люблю тебя безгранично. С победой, любимый", — написала Екатерина на своей странице в инстаграме.

Напомним, на ISPORT есть Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боялучшие моменты поединка Александра Усика против Даниэля Дюбуа[[/link_loc

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Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

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