"Запад должен проснуться": Долгополов высказался о войне с россией

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнением по поводу боевых действия в Украине.

По словам спорстмена, партнеры должны помочь нам в войне с российкой федерацией.

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"Нам нужно оружие и техника, чтобы выиграть эту войну. В настоящее время, с математической точки зрения, мы не в хорошем положении. На поле боя у россии преимущество в большинстве вещей — больше людей, больше оружия и артиллерии.

Достаточно ли делает мир? Я так не думаю. Думаю, это уже очевидно. Мы получаем недостаточно, недостаточно быстро, недостаточно много. Это большая война, нам нужно гораздо больше.

Я думаю, что Запад должен очнуться и понять, что это проблема не только Украины. Надо принять меры", - приводит слова Долгополова Y! Sports.

Ранее сообщалось, что бывшему футболисту Динамо пришлось оправдываться за полученный УБД.

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