"Запад должен проснуться": Долгополов высказался о войне с россией
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов поделился мнением по поводу боевых действия в Украине.
По словам спорстмена, партнеры должны помочь нам в войне с российкой федерацией.
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"Нам нужно оружие и техника, чтобы выиграть эту войну. В настоящее время, с математической точки зрения, мы не в хорошем положении. На поле боя у россии преимущество в большинстве вещей — больше людей, больше оружия и артиллерии.
Достаточно ли делает мир? Я так не думаю. Думаю, это уже очевидно. Мы получаем недостаточно, недостаточно быстро, недостаточно много. Это большая война, нам нужно гораздо больше.
Я думаю, что Запад должен очнуться и понять, что это проблема не только Украины. Надо принять меры", - приводит слова Долгополова Y! Sports.
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