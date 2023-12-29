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"Клоуны борются с торговыми центрами": Долгополов осудил ракетный обстрел Украины

Теннисист прокомментировал обстрел Днепра.
Сегодня, 10:32
Александр Долгополов / Twitter
Александр Долгополов / Twitter

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, которые ныне служит в ВСУ, отреагировал на попадание российской ракеты в торговый центр в Днепре.

Спортсмен опубликовал пост в X, в котором прокомментировал последствия.

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"Россияне – обычные террористы. Утратив военный корабль и около 50-70 погибших моряков, клоуны борются с торговыми центрами", - написал Долгополов.

Отметим, что утром 29 декабря города Украины подверглись массированному обстрелу со стороны россии.

Ранее сообщалось, что Долгополов призвал Запад проснуться.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Долгополов

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