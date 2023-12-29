"Клоуны борются с торговыми центрами": Долгополов осудил ракетный обстрел Украины

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов, которые ныне служит в ВСУ, отреагировал на попадание российской ракеты в торговый центр в Днепре.

Спортсмен опубликовал пост в X, в котором прокомментировал последствия.

Читай также: "Вот как можно быть таким пи****ми": жена Усика отреагировала на массовый обстрел

"Россияне – обычные террористы. Утратив военный корабль и около 50-70 погибших моряков, клоуны борются с торговыми центрами", - написал Долгополов.

ruzzians being the regular terrorists. After losing a war ship and around 50-70 dead sailors, the clowns are fighting shopping malls.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/RszrItegdN — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) December 29, 2023

Отметим, что утром 29 декабря города Украины подверглись массированному обстрелу со стороны россии.

Ранее сообщалось, что Долгополов призвал Запад проснуться.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!