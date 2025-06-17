Жена Усика прокомментировала ночной обстрел Киева

Жена Александра Усика, Екатерина Усик, прокомментировала ночной обстрел Киева, в результате которого погибло 15 человек и более 100 пострадали.

Девушка заявила, что ненавидит Россию за все то, что она делает с нашей страной.

"Я ненавижу рашку за все, что она делает с нашей страной. Сочувствую всем, кто пострадал и потерял своих близких", - написала Усик в своем Instagram.

Напомним, ранее об обстреле столицы высказался Владимир Бражко.

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