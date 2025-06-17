iSport.ua
Русский Українська

Жена Усика прокомментировала ночной обстрел Киева

Екатерина высказалась о очередном террористическом акте.
Сегодня, 21:29       Автор: Василий Медвидь
Екатерина Усик / Instagram
Екатерина Усик / Instagram

Жена Александра Усика, Екатерина Усик, прокомментировала ночной обстрел Киева, в результате которого погибло 15 человек и более 100 пострадали.

Девушка заявила, что ненавидит Россию за все то, что она делает с нашей страной.

"Я ненавижу рашку за все, что она делает с нашей страной. Сочувствую всем, кто пострадал и потерял своих близких", - написала Усик в своем Instagram.

Напомним, ранее об обстреле столицы высказался Владимир Бражко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: екатерина усик

Статьи по теме

Жена Усика прокомментировала удар рф по Полтаве Жена Усика прокомментировала удар рф по Полтаве
Жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью Жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью
"Вот как можно быть таким пи****ми": жена Усика отреагировала на массовый обстрел "Вот как можно быть таким пи****ми": жена Усика отреагировала на массовый обстрел
Промоутер Усика: Александр с женой ждут пополнения в семье Промоутер Усика: Александр с женой ждут пополнения в семье

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа21:59
Трабзонспор наложил вето на трансфер одного из своих украинских легионеров
Бокс21:29
Жена Усика прокомментировала ночной обстрел Киева
Европа20:56
Флуминенсе и Боруссия Дортмунд не выявили победителя в матче Клубного чемпионата мира
Европа20:40
Нидерланды стали полуфиналистом Евро U-19
Европа19:56
Мельгоса: Мы будем играть на победу в матче с Нидерландами
Европа19:46
Мбаппе может пропустить первый матч клубного ЧМ
Европа19:18
Игрок Баварии определился со своим будущим
Формула 119:15
Ферстаппен во второй проигнорировал премьеру фильма про Формулу-1
Киберспорт18:45
NaVi распустят текущий ростер по Dota 2, заменив их игроками NaVi Junior
Европа18:41
Бражко высказался о ночном обстреле Киева
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK