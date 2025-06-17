Бражко высказался о ночном обстреле Киева

Владимир считает, что нужно постоянно напоминать о том, что происходит в нашей стране.

Полузащитник и один из лидеров молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился эмоциями по поводу сегодняшнего ночного обстрела Киева.

По словам Бражко, очень важно постоянно напоминать о террористических актах со стороны России.

«Во-первых, хотел сказать о сегодняшней тяжелой ночи в Украине, потому что страна-террорист продолжает нас обстреливать, мучить. Наши дети, женщины, мужчины, все наши семьи попадают под обстрелы.

Конечно, у каждого игрока есть жена, девушка, родители, друзья, которые сейчас в Украине, и каждый очень переживает за них. Всегда читаем новости. Лично я не спал до трех ночи, потому что дома было очень шумно. Я спрашивал, как там дела.

Конечно, нельзя об этом забывать. Надо напоминать миру, что страна-террорист продолжает обстреливать наши села, города, нашу страну".

Также Владимир поблагодарил всех причастных к защите Украины.

"Хочется лично сказать спасибо нашим вооруженным силам и силам ПВО, которые защищают нас каждый день, защищают от врага и делают все для того, чтобы мы представляли Украину на международном уровне.

Очень хочется завтра выразить благодарность нашим воинам, нашим защитникам. Надеюсь, завтра мы выйдем на игру с двойной, тройной мотивацией", – сказал Бражко.

Завтра, 18 июня, Украина сыграет на молодежном Евро против сверстников из Нидерландов.

На ISPORT доступно расписание и результаты матчей молодежного Евро.

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