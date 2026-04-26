Лидер полузащиты Динамо получил травму

Стал известен характер травмы Бражко.
Сегодня, 14:06       Автор: Валентина Чорноштан
Владимир Бражко / Getty Images
В воскресенье в рамках 25-го тура УПЛ должен был пройти матч Динамо - Кривбасс, однако из-за воздушной тревоги игру отложили на 50 минут.

Отмечается, что перед матчем с Кривбассом полузащитник Динамо Владимир Бражко получил повреждение во время тренировки перед стартовым свистком, он травмировал заднюю поверхность бедра.

Из-за этого в стартовом составе киевлян на матч с Кривбассом вышел Александр Яцык вместо 24-летнего хавбека, сообщает УПЛ ТВ.

Напомним, что в текущем сезоне Владимир Бражко провёл 32 матча за Динамо, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

К слову, экс-игрок Полесья и Зари подписал контракт с российским клубом.

