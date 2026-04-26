Экс-игрок Полесья и Зари подписал контракт с российской командой

Бывший голкипер Зари и Полесья Заури Махарадзе продолжит выступать в команде российской медиалиги.

Напомним, что 33-летний украинец, который успел выступать за ряд украинских клубов, а именно Днепр-1, луганскую Зарю и Полесье, с зимы 2026 года присоединился к Медиалиге, к команде из россии.

Добавим, что в 2018 году он сменил спортивное гражданство с украинского на грузинское, хотя сам является уроженцем Одесской области.

Также он защищал цвета грузинского Мешахте в сезоне-2024/25, но после паузы в карьере, по данным Transfermarkt, с января 2026 года он официально является вратарём Медиалиги.

Тем временем представители Полесья и Карпат признаны лучшими игроком и тренером 21-го тура УПЛ.

