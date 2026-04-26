Экс-игрок Полесья и Зари подписал контракт с российской командой

Продолжил карьеру в стране-агрессоре.
Сегодня, 10:36       Автор: Валентина Чорноштан
Заури Махарадзе / Getty Images
Бывший голкипер Зари и Полесья Заури Махарадзе продолжит выступать в команде российской медиалиги.

Напомним, что 33-летний украинец, который успел выступать за ряд украинских клубов, а именно Днепр-1, луганскую Зарю и Полесье, с зимы 2026 года присоединился к Медиалиге, к команде из россии.

Добавим, что в 2018 году он сменил спортивное гражданство с украинского на грузинское, хотя сам является уроженцем Одесской области.

Также он защищал цвета грузинского Мешахте в сезоне-2024/25, но после паузы в карьере, по данным Transfermarkt, с января 2026 года он официально является вратарём Медиалиги.

Тем временем представители Полесья и Карпат признаны лучшими игроком и тренером 21-го тура УПЛ.

Статьи по теме

Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата Барселона близка к одному из лучших результатов в истории чемпионата
Усик получил нового соперника для защиты пояса WBA Усик получил нового соперника для защиты пояса WBA
Бавария приняла решение касательно Николаса Джексона Бавария приняла решение касательно Николаса Джексона
Сразу несколько звёздных игроков не смогут помочь своим командам в 4-м матче плей-офф НБА Сразу несколько звёздных игроков не смогут помочь своим командам в 4-м матче плей-офф НБА

Видео

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

