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"Очень-очень близко и громко": Призерка Олимпийских Игр высказалась о ракетной атаке на Одессу

Анжелика Терлюга прокомментировала вчерашнее событие.
Сегодня, 10:14
Анжелика Терлюга / Getty Images
Анжелика Терлюга / Getty Images

Серебряная призерка Олимпиады в Токио Анжелика Терлюга высказалась о вчерашней атаке беспилотников на Одессу.

По словам девушки, для нее это было самое страшное событие за все полномасштабное вторжение.

"Так страшно мне еще не было... Очень-очень близко и громко было... Я уже иначе воспринимаю такие атаки, потому что не хочу, чтобы наш ребенок так жил

Мои соболезнования всем, кто стал жертвой атаки. Я плачу из-за того, что происходит.

Ты сидишь в паркинге с маленьким ребенком и собакой и просто не знаешь что, как, куда, где этот конец... Где найти силы и решение", - написала Терлюга.

Отметим, что из-за атаки пострадало два частных дома и здание бизнес-центра.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство молодежи и спорта лишило почетных званий 20 спортсменов, среди которых анатолий тимощук

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