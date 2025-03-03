Министерство молодежи и спорта лишило званий двадцать спортсменов
Анатолий Тимощук, Сергей Карякин и другие попали в список.
Министерство молодежи и спорта Украины лишило спортивных званий и государственных наград ряд личностей.
Приказ №1181 вышел еще 27 февраля. В список попали 20 спортсменов, среди которых, нпаример, анатолий тимощук, каха каладзе и другие.
Также есть и другие украинские и экс-украинские деятели, которые не выразили позицию или прямо поддержали войну против Украины.
Полный список лиц, лишившихся спортивных званий
Мастер спорта Украины
- Биатлон: Дмитрий Грущак
- Вольная борьба: Владислав Атамасов
- Гребля академическая: Лариса Жалинская
- Футбол: Анатолий Тимощук
- Боевое самбо: Артем Мелкунян, Андрея Стоян
- Каратэ: Евгений и Дарья Пилипюк
- Универсальный бой: Александр Ощепков
- Смешанные единоборства (ММА): Дмитрий Макаров, Тимур Курбанкадиев, Артем Мелкумян, Андрея Стоян
- Кикбоксинг ИКСА: Турал Баширов
- Комбат Дзю-Дзюну: Артем Мелкумян, Андрея Стоян
- Таэквон-До: Дарья Королович
- Пляжный футбол: Александр Магда
- Шахматы: Сергей Карякин
- Парапаверлифтинг: Владимир Куруоглу
Мастер спорта Украины международного класса
- Гребля академическая: Лариса Жалинская
- Футбол: Каха Каладзе
- Украинская борьба на поясах: Олег Мосур
- Универсальный бой: Александр Ощепков
- Комбат Дзю-Дзюну: Юрия Василишин
- Кикбоксинг WAKO: Марко Бойчук
- Шахматы: Сергей Карякин
- Парапаверлифтинг: Владимир Куруоглу
Заслуженный мастер спорта Украины
- Футбол: Анатолий Тимощук
- Шахматы: Сергей Карякин
Заслуженный тренер Украины
- Велосипедный спорт: Сергей Степаненко
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