Министерство молодежи и спорта лишило званий двадцать спортсменов

Анатолий Тимощук, Сергей Карякин и другие попали в список.

Министерство молодежи и спорта Украины лишило спортивных званий и государственных наград ряд личностей.

Приказ №1181 вышел еще 27 февраля. В список попали 20 спортсменов, среди которых, нпаример, анатолий тимощук, каха каладзе и другие.

Также есть и другие украинские и экс-украинские деятели, которые не выразили позицию или прямо поддержали войну против Украины.

Полный список лиц, лишившихся спортивных званий

Мастер спорта Украины

Биатлон: Дмитрий Грущак

Вольная борьба: Владислав Атамасов

Гребля академическая: Лариса Жалинская

Футбол: Анатолий Тимощук

Боевое самбо: Артем Мелкунян, Андрея Стоян

Каратэ: Евгений и Дарья Пилипюк

Универсальный бой: Александр Ощепков

Смешанные единоборства (ММА): Дмитрий Макаров, Тимур Курбанкадиев, Артем Мелкумян, Андрея Стоян

Кикбоксинг ИКСА: Турал Баширов

Комбат Дзю-Дзюну: Артем Мелкумян, Андрея Стоян

Таэквон-До: Дарья Королович

Пляжный футбол: Александр Магда

Шахматы: Сергей Карякин

Парапаверлифтинг: Владимир Куруоглу

Мастер спорта Украины международного класса

Гребля академическая: Лариса Жалинская

Футбол: Каха Каладзе

Украинская борьба на поясах: Олег Мосур

Универсальный бой: Александр Ощепков

Комбат Дзю-Дзюну: Юрия Василишин

Кикбоксинг WAKO: Марко Бойчук

Шахматы: Сергей Карякин

Парапаверлифтинг: Владимир Куруоглу

Заслуженный мастер спорта Украины

Футбол: Анатолий Тимощук

Шахматы: Сергей Карякин

Заслуженный тренер Украины

Велосипедный спорт: Сергей Степаненко

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