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Министерство молодежи и спорта лишило званий двадцать спортсменов

Анатолий Тимощук, Сергей Карякин и другие попали в список.
Сегодня, 19:02
анатолий тимощук
анатолий тимощук

Министерство молодежи и спорта Украины лишило спортивных званий и государственных наград ряд личностей.

Приказ №1181 вышел еще 27 февраля. В список попали 20 спортсменов, среди которых, нпаример, анатолий тимощук, каха каладзе и другие.

Также есть и другие украинские и экс-украинские деятели, которые не выразили позицию или прямо поддержали войну против Украины.

Полный список лиц, лишившихся спортивных званий

Мастер спорта Украины

  • Биатлон: Дмитрий Грущак
  • Вольная борьба: Владислав Атамасов
  • Гребля академическая: Лариса Жалинская
  • Футбол: Анатолий Тимощук
  • Боевое самбо: Артем Мелкунян, Андрея Стоян
  • Каратэ: Евгений и Дарья Пилипюк
  • Универсальный бой: Александр Ощепков
  • Смешанные единоборства (ММА): Дмитрий Макаров, Тимур Курбанкадиев, Артем Мелкумян, Андрея Стоян
  • Кикбоксинг ИКСА: Турал Баширов
  • Комбат Дзю-Дзюну: Артем Мелкумян, Андрея Стоян
  • Таэквон-До: Дарья Королович
  • Пляжный футбол: Александр Магда
  • Шахматы: Сергей Карякин
  • Парапаверлифтинг: Владимир Куруоглу

Мастер спорта Украины международного класса

  • Гребля академическая: Лариса Жалинская
  • Футбол: Каха Каладзе
  • Украинская борьба на поясах: Олег Мосур
  • Универсальный бой: Александр Ощепков
  • Комбат Дзю-Дзюну: Юрия Василишин
  • Кикбоксинг WAKO: Марко Бойчук
  • Шахматы: Сергей Карякин
  • Парапаверлифтинг: Владимир Куруоглу

Заслуженный мастер спорта Украины

  • Футбол: Анатолий Тимощук
  • Шахматы: Сергей Карякин

Заслуженный тренер Украины

  • Велосипедный спорт: Сергей Степаненко

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