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Чемпион Сербии анонсировал товарищеский матч с зенитом

Црвена Звезда во второй раз сыграет с россиянами во время полномасштабной войны.
Сегодня, 23:15
Црвена Звезда / Instagram
Црвена Звезда / Instagram

Црвена Звезда сообщила, что проведет товарищеский матч против российского зенита.

Пресс-служба сербского клуба опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала о спарринге.

Матч состоится в Белграде на стадионе Райко Митич 23 марта 2024 года.

 

Отметим, что летом команды уже играли - Црвена Звезда ездила на товарищеский турнир в россию.

Ранее сообщалось, что европейская сборная подтвердила товарищеский матч против россии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Црвена Звезда

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