Чемпион Сербии анонсировал товарищеский матч с зенитом
Црвена Звезда во второй раз сыграет с россиянами во время полномасштабной войны.
Црвена Звезда сообщила, что проведет товарищеский матч против российского зенита.
Пресс-служба сербского клуба опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала о спарринге.
Матч состоится в Белграде на стадионе Райко Митич 23 марта 2024 года.
Отметим, что летом команды уже играли - Црвена Звезда ездила на товарищеский турнир в россию.
Ранее сообщалось, что европейская сборная подтвердила товарищеский матч против россии.
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