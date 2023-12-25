Чемпион Сербии анонсировал товарищеский матч с зенитом

Црвена Звезда во второй раз сыграет с россиянами во время полномасштабной войны.

Црвена Звезда сообщила, что проведет товарищеский матч против российского зенита.

Пресс-служба сербского клуба опубликовала пост в социальных сетях, в котором рассказала о спарринге.

Матч состоится в Белграде на стадионе Райко Митич 23 марта 2024 года.

Отметим, что летом команды уже играли - Црвена Звезда ездила на товарищеский турнир в россию.

Ранее сообщалось, что европейская сборная подтвердила товарищеский матч против россии.

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