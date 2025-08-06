Црвена Звезда одолела в гостях Лех в поединке потенциальных соперников Динамо

В среду, 6 августа, был сыгран первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между польским Лехом и сербской Црвеной Звездой, которые являются потенциальными соперниками Динамо или Пафоса на решающей стадии отбора турнира.

Поединок состоялся на поле познаньского клуба, а победителем из противостояния вышла белградская команда, одолев оппонента со счетом 3:1.

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Црвена Звезда повела во встрече уже на девятой минуте усилиями Раде Крунича, но еще до перерыва Лех отыгрался благодаря результативному удару Микаэля Исхака. Тем не менее в начале второй половины матча Крунич оформил дубль, а преимущество в два мяча своей команде обеспечил Бруно Дуарте.

Лех - Црвена Звезда 1:3

Голы: Исхак, 34 - Крунич, 9, 51, Бруно Дуарте, 73

Второй поединок между Црвеной Звездой и Лехом состоится во вторник, 12 августа, в Белграде.

Пафос и Динамо свой ответный матч квалификации Лиги чемпионов также сыграют 12 августа в Лимасоле. Первый поединок завершился победой кипрской команды со счетом 1:0.

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