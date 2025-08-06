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Футбол

Ярмоленко: У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию

Форвард не считает, что уже все решено.
Сегодня, 00:03       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Нападающий Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал итоги матча с Пафосом.

Напомним, киевляне уступили киприотам, пропустив в концовке матча.

Ярмоленко заявил, что это был лишь первый тайм, и у команды есть еще 90 минут, чтобы исправить свои ошибки.

Сейчас трудно сразу после игры говорить. Проиграли – значит, наверное, справедливо. Но ничего еще не решено, еще есть вторая игра. Будем готовиться. У нас есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию.

Мы были готовы к агрессивной игре. Мы знали, как Пафос играет. Команда дисциплинированно защищается, поэтому мы понимали, что у нас много моментов не будет. Надо ждать своих шансов. В первом тайме они у нас были и надо было их использовать, и была бы совсем другая игра.

Мы разбирали соперника, прекрасно знали, как они играют, и были готовы к игре. Сказал ли что-то Шовковский в перерыве? Конечно, мы разговариваем в раздевалке, но то, о чем мы разговариваем, останется внутри команды. Шансы есть всегда, ничего страшного не случилось. Это только первый тайм

Напомним, что Динамо уже узнало соперника в Лиге Европы в случае поражения.

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