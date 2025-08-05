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Футбол

Динамо досадно уступило Пафосу в первом матче третьего раунда отбора Лиги чемпионов

Киевляне владели инициативой, но свои моменты реализовать не могли, а соперник смог.
Вчера, 22:59       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

В рамках 3-го раунда отбора Лиги чемпионов Динамо в номинально домашней встрече приняло Пафос.

В первом тайме на старте активнее действовали киприоты, однако с середины инициативу удалось перехватить киевлянам.

«Бело-синие», собственно, и создали лучший момент первого тайма, выбежав в атаку 3 против 2. С мячом был Владислав Дубинчак, который мог пасовать на Владислава Ваната, но решил пробивать сам. К сожалению, реализовать возможность не удалось.

После перерыва столичный гранд продолжал давить, хороший момент на 56-й минуте имел Андрей Ярмоленко, а еще через несколько минут Динамо могло пробивать пенальти, однако, после просмотра VAR Сандро Шерер решил, что действия Деррика Лукассена на 11-метровый не тянули.

Концовка встречи снова была за киприотами, а как оказалось, игровое преимущество в конце, помогло им получить и преимущество в счете.

На 84-й минуте Пафос выбежал в классную контратаку. Андерсон Сильва совершил сольный проход, разобрался с Дубинчаком и пробил так, что Руслан Нещерет не смог справиться с ударом.

Гол Сильвы стал единственным в матче. Следующий поединок между командами состоится через неделю, 12 августа.

Динамо - Пафос 0:1

Гол: Сильва, 84

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов динамо Пафос

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