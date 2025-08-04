Динамо узнало соперника в плей-офф Лиги Европы, если проиграет Пафосу
В понедельник, 4 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертого раунда квалификации Лиги Европы-2025/26.
Киевское Динамо узнало потенциального соперника, если проиграет от кипрского Пафоса в третьем раунде Лиги чемпионов.
Читай также: Шахтер узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы
Возможным соперником будет победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).
Динамо уже играло с Хамрун Спартанс во втором раунде отбора Лиги чемпионов (3:0, 3:0).
Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.
Напомним, что Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!