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Футбол

Динамо узнало соперника в плей-офф Лиги Европы, если проиграет Пафосу

Киевский клуб может сыграть с прошлым соперником.
Сегодня, 14:31       Автор: Митя Шитко
Динамо Киев / ФК Динамо Киев
Динамо Киев / ФК Динамо Киев

В понедельник, 4 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертого раунда квалификации Лиги Европы-2025/26.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника, если проиграет от кипрского Пафоса в третьем раунде Лиги чемпионов.

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Возможным соперником будет победитель пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль).

Динамо уже играло с Хамрун Спартанс во втором раунде отбора Лиги чемпионов (3:0, 3:0).

Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы пройдут 21 и 28 августа. Победители выйдут в основной раунд Лиги Европы, а проигравшие команды перейдут в основной раунд Лиги конференций.

Напомним, что Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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