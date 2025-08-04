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Футбол

Шахтер узнал потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги Европы

"Горняки" могут выйти в основной этап турнира.
Сегодня, 14:17       Автор: Митя Шитко
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 4 августа, состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2025/26.

Донецкий Шахтер узнал своего потенциального соперника, если удастся пройти Панатинаикос из Греции.

В случае победы над греческим клубом Шахтер продолжит борьбу в четвертом раунде квалификации Лиги Европы. Соперником станет Самсунспор (Турция).

Матчи плей-офф квалификации Лиги Европы будут сыграны 21 и 28 августа.

Ранее сообщалось, что Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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