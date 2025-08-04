Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Киевляне могут пройти в основной раунд главного еврокубкового турнира.
В Ньоне, Швейцария, состоялась жеребьевка четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Чемпион Украины киевское Динамо узнало своего потенциального соперника в плей-офф отбора.
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Если подопечным Александра Шовковского удастся пройти Пафос в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, то дальше сыграют против победителя пары Лех Познань (Польша) / Црвена Звезда (Сербия)
Матчи четвертого раунда отбора пройдут 19/20 и 26/27 августа.
Победитель выйдет в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший перейдет в основной раунд Лиги Европы.
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