Динамо добавило легионера на новый раунд квалификации Лиги чемпионов
Киевское Динамо обнародовало заявку на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. В список Александра Шовковского попали 26 исполнителей, сообщает официальный сайт УЕФА.
В заявку "бело-синих" вернулся вингер Анхель Торрес. Он пропустил противостояние с мальтийским Хамруном из-за повреждений. В лазарете команды остался хавбек Валентин Рубчинский.
Заявка Динамо на 3-й квалификационный раунд сезона 2025/26:
Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко
Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак
Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко, Анхель Торрес
Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро
Динамо встретится с кипрским Пафосом 5 августа в Люблине. Ответный матч состоится 12 августа. За место в общем этапе Лиги чемпионов победитель противостояния сразится в плей-офф квалификации.
Тем временем Пафос нацелился на экс-защитника сборной Бразилии Давида Луиса.
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