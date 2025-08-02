iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо добавило легионера на новый раунд квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Украины объявил заявку на кипрский Пафос.
Сегодня, 15:10       Автор: Антон Федорцив
Анхель Торрес / ФК Динамо
Анхель Торрес / ФК Динамо

Киевское Динамо обнародовало заявку на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. В список Александра Шовковского попали 26 исполнителей, сообщает официальный сайт УЕФА.

В заявку "бело-синих" вернулся вингер Анхель Торрес. Он пропустил противостояние с мальтийским Хамруном из-за повреждений. В лазарете команды остался хавбек Валентин Рубчинский.

Заявка Динамо на 3-й квалификационный раунд сезона 2025/26:

Вратари: Руслан Нещерет, Валентин Моргун, Денис Игнатенко

Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Тымчик, Александр Караваев, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак

Полузащитники: Александр Яцык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Александр Пихаленок, Назар Волошин, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Максим Брагару, Николай Михайленко, Анхель Торрес

Нападающие: Владислав Ванат, Федор Задорожный, Владислав Супряга, Эдуардо Герреро

Динамо встретится с кипрским Пафосом 5 августа в Люблине. Ответный матч состоится 12 августа. За место в общем этапе Лиги чемпионов победитель противостояния сразится в плей-офф квалификации.

Тем временем Пафос нацелился на экс-защитника сборной Бразилии Давида Луиса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо

Статьи по теме

Пафос одолел Маккаби и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов Пафос одолел Маккаби и вышел на Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Динамо гарантировало себе участие в основном этапе еврокубков Динамо гарантировало себе участие в основном этапе еврокубков
Динамо снова разгромило Хамрун Динамо снова разгромило Хамрун
Динамо уверенно победил Хамрун в первом матче Динамо уверенно победил Хамрун в первом матче

Видео

Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов
Закрепили результат: Шахтер добил Бешикташ в ответном матче отбора Лиги Европы - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:15
NaVi - Team Spirit: онлайн-трансляция полуфинала IEM Cologne 2025
Бокс15:56
"Фантастический боец": тренер рассказал, есть ли боксер, который может победить Усика
Европа15:45
Ньюкасл озвучил свое предложение по форварду Лейпцига
Европа15:27
Английский клуб сделал предложение по Батагову
Лига Чемпионов15:10
Динамо добавило легионера на новый раунд квалификации Лиги чемпионов
Лига Европы14:59
Панатинаикос и Шахтер рассудит знакомый обоим клубам рефери
Бокс14:58
Команда Усика работает над следующим боем украинца - назван вероятный соперник
Формула 114:28
Гран-при Венгрии: Пиастри выиграл третью практику, Норрис стал вторым
Европа14:17
Челси согласился продать нападающего новичку АПЛ
Киберспорт14:05
Passion UA проиграли россиянам в гранд-финале CCT Season 2 Series 3
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK