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Футбол

Соперник Динамо в Лиге чемпионов подпишет Давида Луиза

Бразильский футболист получит длительный контракт.
Сегодня, 10:10       Автор: Митя Шитко
Давид Луиз / Getty Images
Давид Луиз / Getty Images

Пафос подпишет бывшего центрального защитника Форталезы Давида Луиза.

Как сообщает Globo, 38-летний игрок отказался от остатка контракта с бразильским клубом, рассчитанным до конца 2026-го. 

Луиз покинул Форталезу по обоюдному согласию сторон.

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Бразилец присоединится к Пафосу, который встретится с Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Контракт будет рассчитан на три года.

Первая игра между украинским и кипрским клубами пройдет 5 августа, ответный матч – 12 августа.

В прошлом сезоне Луиз провел 17 матчей, получил четыре желтых карточки.

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