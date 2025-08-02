Соперник Динамо в Лиге чемпионов подпишет Давида Луиза
Бразильский футболист получит длительный контракт.
Пафос подпишет бывшего центрального защитника Форталезы Давида Луиза.
Как сообщает Globo, 38-летний игрок отказался от остатка контракта с бразильским клубом, рассчитанным до конца 2026-го.
Луиз покинул Форталезу по обоюдному согласию сторон.
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Бразилец присоединится к Пафосу, который встретится с Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Контракт будет рассчитан на три года.
Первая игра между украинским и кипрским клубами пройдет 5 августа, ответный матч – 12 августа.
В прошлом сезоне Луиз провел 17 матчей, получил четыре желтых карточки.
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